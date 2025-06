Szokujące kulisy odebrania Lewandowskiemu opaski kapitańskiej. Probierz miał zachować się całkiem bez klasy

Marcin Możdżonek wypalił w sprawie Lewandowskiego! Polski mistrz świata grzmi: "Sorry, to nie jest poważne"

Odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu nastąpiło w mocno zaskakującym momencie. Eks-kapitan reprezentacji Polski o tym, że nie przyjedzie na zgrupowanie poinformował tuż po zakończeniu sezonu klubowego i wówczas wszystko wskazywało na to, że Michał Probierz nie ma z tym problemu – nie wydano żadnego komunikatu w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że selekcjoner swoją decyzję podjął po tym, jak Lewandowski nagle przyleciał na mecz z Mołdawią, by pożegnać Kamila Grosickiego. Wciąż brakuje oficjalnej informacji na temat tego, jakie były powody tej decyzji oraz jak doszło do jej przekazania, jednak pierwsze doniesienia na temat kulis tego zdarzenia są mocno niepokojące.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski!

Portal Meczyki.pl szybko uruchomił program na żywo po tym, jak Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze. Już na samym początku materiału Tomasz Włodarczyk zdradził, jak według jego informacji wyglądało przekazanie decyzji Probierza. – Skupię się na tej utracie zaufania. Z tego co mi wiadomo, co udało mi się ustalić przez tę godzinę, to Michał Probierz po prostu zadzwonił do Roberta, zakomunikował mu swoją decyzję, rozłączył się, po czym po sekundzie pojawił się komunikat na profilu Łączy nas piłka na portalu X – zaczął dziennikarz Meczyków – tutaj nie było żadnej dyskusji, nie było żadnej komunikacji dwutorowej i Robert po prostu uznał - tak mi się wydaje - że selekcjoner postawił go pod ścianą, a skoro tak, to zaufanie zostało utracone – ocenił Włodarczyk, odnosząc się do fragmentu wpisu Roberta Lewandowskiego, który swoją rezygnację argumentował właśnie „okolicznościami i utratą zaufania do selekcjonera”.

