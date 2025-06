Spis treści

Dudek: To wszystko jest bardzo dziwne

„Super Express”: - Jak ocenia pan decyzję trenera Michała Probierza o zabraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Jerzy Dudek: - To wszystko jest bardzo dziwne, za szybko się dzieje. Nie powinno dziać się w takim tempie. Wydaje się, że Michał musiał wybrać kapitana i dobrze zrobił. Wybrał Zielińskiego i może to podniesie jego morale w zespole. I na tym powinien się zatrzymać. Później, ewentualnie po meczu albo w następnym etapie, powinien doprowadzić do tej decyzji finalnej, jeśli ma takie spostrzeżenia, że zmieniamy kapitana.

Zbigniew Boniek nie mógł milczeć w sprawie Lewandowskiego. To komentarz w jego stylu: mnóstwo emocji

To nic nie daje, tylko zaostrza konflikt

- To był właściwy moment?

- Dzisiaj to nic nam nie daje. Zaostrza tylko ten konflikt. Ludzie skupiają się na konflikcie Probierz - Lewandowski. Do tego będzie jeszcze Zieliński zamieszany. Później cała sterta innych zawodników starszych, każdy gest wykonany w kierunku jednego czy drugiego będzie odbierany w zależności od indywidualnej opinii. Widziałem, jak niektórzy zawodnicy wysyłali serduszka, gratulowali albo zaprzeczali. Typowy podział, jak w polityce. Bardzo źle to wygląda. Wizerunkowo bardzo źle dla zespołu, ale dla PZPN również, bo rozwiązywanie tego typu problemów nie powinno tak wyglądać.

Były agent Lewandowskiego: Chciał zrezygnować z reprezentacji już za Bońka! Kucharski ujawnia

Lewy się obraził na Probierza

- Lewandowski uniósł się honorem i zrezygnował z kadry. Jak pan odebrał jego reakcję na decyzję selekcjonera?

- Co do reakcji Lewego: widać, że jemu też puściły nerwy i pękła struna. Myślę, że jednemu i drugiemu. W efekcie mamy taką reakcję, że Lewy się obraził na Probierza, na reprezentację, czego moim zdaniem nie powinien zrobić. Ta komunikacja o jego nie przyjeździe na zgrupowanie była wątpliwa i słabo to wyglądało. Trzeba było po prostu powiedzieć prostu z mostu: dlaczego się nie przyjeżdża. Myślę, że to wszystko podgrzało tą atmosferę. Dziś zamiast skupić się na meczu z Finlandią, o skupiamy się na rzeczach poza boiskowych. Można to było rozwiązać inaczej i w innym czasie.

Marcin Możdżonek wypalił w sprawie Lewandowskiego! Polski mistrz świata grzmi: "Sorry, to nie jest poważne"

Kadra rozszarpie Finlandię?

- Jak to całe zamieszanie wpłynie na kadrę, która we wtorek zagra w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach MŚ 2026?

- Miejmy nadzieję, że to tylko zmotywuje zespół, ze zobaczmy drużynę, która biega, walczy i rozszarpie Finlandię. Bo tylko tak jedna i druga strona tego konfliktu będzie mogła mieć satysfakcję, że to nie miało wpływu na mecz.

Ostatnie publiczne spotkanie Probierza z Lewandowskim. Nagrano ich z trybun

To był prawdziwy szok w niedzielny wieczór. Trener Michał Probierz zdecydował się na odebranie opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Gwiazdor Barcelony uniósł się honorem i oznajmił, że rezygnuje z kadry, gdy selekcjonerem będzie Probierz. Były bramkarz kadry Jerzy Dudek mówi wprost o konflikcie określając obrazowo, że jednemu i drugiemu puściły nerwy i pękła struna.

W nawiązaniu do dzisiejszych wydarzeń i wielu zapytań ze strony mediów, informujemy, że selekcjoner Michał Probierz odpowie na pytania dziennikarzy na jutrzejszej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią (godz. 15:15 czasu polskiego, 16:15 czasu lokalnego, Stadion Olimpijski… pic.twitter.com/boTOcjTHvM— PZPN (@pzpn_pl) June 8, 2025