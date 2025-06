Grzegorz Lato batoży Roberta Lewandowskiego! Legenda mówi wprost: "Powinien przeprosić!"

Rezygnacja Roberta Lewandowskiego z gry w reprezentacji Polski to bez wątpienia temat numer jeden w polskim sporcie. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - ogłosił w niedzielę piłkarz FC Barcelona, któremu wcześniej Michał Probierz oficjalnie odebrał opaskę kapitana i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Ta nagła decyzja rozpętała prawdziwą burzę, a wśród krytyków "Lewego" znajduje się także legendarny Grzegorz Lato, król strzelców mundialu z 1974 roku.

Szokujące kulisy wojny Lewandowski - Probierz. Owacje po odebraniu opaski kapitana, "kwasy" w autokarze i na stołówce

Grzegorz Lato przejechał się po Lewandowskim

- Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że orzełek na piersi nic nie znaczy. Bo on miał ciężki sezon. A ci, którzy przyjechali grać, to mieli lekko? On sobie będzie wybierał, zamiast dać przykład jako kapitan? - stwierdził Lato w rozmowie z Eską.

- A ta wypowiedź, że nie zagra w reprezentacji, póki trenerem jest Probierz, to jest szantaż. Teraz niech idzie do kościoła i niech się modli, żeby Polska nie wygrała z Finlandią. Bo dopiero się zacznie jazda - kontynuował krytycznie o Lewandowskim, dla którego widzi tylko jedno rozwiązanie: przeprosić.

Konflikt Lewandowskiego z Probierzem MEMY. Internauci nie próżnowali, takiej fali memów nie pamiętamy

- Jeśli mogę mu doradzić, to jest takie słowo: "przepraszam". Powinien wszystkich przeprosić. Żeby zawodnik sobie zwalniał trenera, bo mu nie pasuje?! Niech zrobi to w Barcelonie. To jest ewenement w skali światowej - zwrócił się legendarny reprezentant Polski do 36-latka.

W poniedziałek na oficjalnej konferencji prasowej do zamieszania z Lewandowskim mają odnieść się selekcjoner Michał Probierz i nowy kapitan Piotr Zieliński. Początek spotkania z dziennikarzami przed meczem z Finlandią już o godzinie 15:15 czasu polskiego.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie