Reprezentacja Polski zagrała w Helsinkach dobrze przez chwilę pierwszej połowy. Reszta meczu to była totalna katastrofa drużyny narodowej. Wszystko posypało się po pierwszym golu Finów, z rzutu karnego sprokurowanego przez Łukasza Skorupskiego. Polacy od tego momentu grali coraz gorzej, jakby ze spętanymi nogami. Kiedy padł drugi gol wydawało się, że jest już po zabawie. Iskrę nadziei dał gol Jakuba Kiwiora, ale okazało się, że było to wszystko, na co stać reprezentację Polski.

Katastrofalna gra reprezentacji Polski i porażka z Finlandią 1:2

Niestety, piłkarzy nie było stać również na to, żeby stanąć przed dziennikarzami i wyjaśnić przyczyny porażki. Zamiast tego zobaczyliśmy pierzchających piłkarzy, tylko ukradkiem spoglądających z góry na dziennikarzy. Jeden z żurnalistów nawet machnął w kierunku któregoś piłkarza, chcąc namówić go na zejście do strefy wywiadów, ale ten nawet nie zareagował.

Nie ma wątpliwości, że w środę będą ważyć się losy dalszej pracy w reprezentacji Polski Michała Probierza. Prezes PZPN Cezary Kulesza wystosował dosyć ostre oświadczenie, które może sugerować, że nawet zakończenie współpracy z Probierzem wchodzi w grę. A tego chyba oczekuje większość narodu.

Ostra reakcja Cezarego Kuleszy na kompromitację z Finlandią. Jasne stanowisko w sprawie Probierza

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach!

W oficjalnym oświadczeniu prezes PZPN Cezary Kulesza stwierdził: "Już od czasów klubowych wyznaję zasadę, żeby nie ingerować w decyzje trenerskie. Pozostawiam szkoleniowcom dużo swobody, ale za tym idzie również odpowiedzialność. Oczekuję, przede wszystkim wyników. Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji. Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. To były trudne dni dla kibiców reprezentacji. Jako prezes PZPN pragnę przeprosić. Wierzę, że przyszłość przyniesie nam już wyłącznie pozytywne emocje."