Nie żyje Andrzej Kraśnicki, były prezes PKOl i związku piłki ręcznej. Zarządzał polskim sportem przez wiele lat

Nie żyje Andrzej Kraśnicki, były prezes PKOl i ZPR w Polsce

Smutna informacja obiegła świat polskiego sportu. Zmarł były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. Polski działacz sportowy zmarł w wieku 75 lat. Informacja została przekazana przez PKOl i ZPRP. Kraśnicki zmarł po bardzo długiej chorobie.

- Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Kraśnicki, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2006–2021 - czytamy na profilu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Kraśnicki, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce w latach 2006–2021. pic.twitter.com/u3xDe7F2tJ— Handball Polska (@handballpolska) January 10, 2025

Prezes Andrzej Kraśnicki to zasłużona postać dla polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. W latach 2010-2023 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.