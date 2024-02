19-latka zmarła po seksie z piłkarzem! Zagadkowa śmierć poruszyła opinię publiczną. Wstrząsające doniesienia

Informacje o śmierci Livii Gabrieli da Silvy, córki emerytowanego żołnierza oraz studentki pielęgniarstwa w ostatnich godzinach poruszyły społeczność Brazylii. Tamtejsza policja wszczęła śledztwo po tym, jak 19-latka zmarła po stosunku z piłkarzem Corinthians, Dimasem Candido. Do zdarzenia doszło 30 stycznia. Młoda kobieta niedługo przed swoją śmiercią miała poinformować rodziców, że wychodzi do restauracji z przyjacielem, jednak nigdy nie dotarła na miejsce. Zamiast tego, jak podaje "terra.com.br", miała spotkać się młodym zawodnikiem Corinthians. Spotkanie to skończyło się dla niej tragicznie.

Zagadkowa śmierć 19-latki po seksie z piłkarzem. Lekarzom nie udało się jej uratować

O ile, zdaniem brazylijskich mediów, do stosunku miało dojść za obopólną zgodą, to w jego trakcie 19-latka miała źle się poczuć, a chwilę później stracić przytomność. Sam Dimas Candido utrzymuje, że miało się tak stać na widok dużej ilości krwi wydobywającej się z jej dróg rodnych. Sekcja zwłok młodej kobiety wykazała, że ta miała aż pięciocentymetrowe rozcięcie w okolicach pochwy, które doprowadziło do krwotoku. Brazylijczycy szybko uznali okoliczności śmierci dziewczyny za zagadkowe, co poruszyło opinię publiczną.

Organy ścigania szybko zwróciły swoją uwagę na młodego zawodnika Corinthians. Ten po zorientowaniu się w sytuacji z kobietą miał szybko wezwać służby ratunkowe oraz rozpocząć udzielenie pierwszej pomocy. Pomimo przetransportowania 19-latki do placówki medycznej, lekarzom nie udało się jej uratować. Klub natychmiast wydał oświadczenie informując, że Dimas jest wstrząśnięty całym zajściem i jest gotowy do współpracy z brazylijską policją.