Andrzej Duda wszystko potwierdził! Polska będzie starać się o igrzyska olimpijskie

W środę, 27 września, Andrzej Duda potwierdził, że Polska będzie starała się o organizację igrzysk olimpijskich. Wcześniej chęć zorganizowania największej sportowej imprezy na świecie zapowiadał minister sportu Kamil Bortniczuk, który zrobił to niedługo po zakończeniu igrzysk europejskich, jakie rozgrywały się w Krakowie i kilkunastu innych miastach Polski. Teraz głowa państwa potwierdziła na II Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki, że nasz kraj stanie do walki o organizację igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie?! Długa droga przed nami

Póki co na wiele lat w przód wiadomo, kto zorganizuje kolejne igrzyska. Już za rok najlepsi sportowcy świata w dziesiątkach dyscyplin udadzą się do Paryża, a w 2028 przyjmie ich Los Angeles. Kolejne, w 2032 roku odbędą się w Brisbane. Pierwszym wolnym terminem, dopiero za 13 lat, jest więc rok 2036 i właśnie do walki o niego stanie Polska. Do tej pory swoje kandydatury potwierdziły Meksyk, Indonezja i Turcja, a niewykluczone, że wystartują również Egiptu, Chin, Indii, a mówi się także o propozycji niemiecko-izraelskiej.

Jak podaje portal Interia, najpewniej będzie to jednak tylko przygotowanie pod kolejne kandydatury, bowiem jest mało prawdopodobne, byśmy z marszu otrzymali organizację przy pierwszym zgłoszeniu. Niewykluczone, że Polska celować będzie w igrzyska olimpijskie rozgrywane w 2044 roku.

Prezydent @AndrzejDuda w #Zakopane: Po konsultacjach, które odbyliśmy, jest naszą ambicją, aby rozpocząć starania o letnie Igrzyska Olimpijskie w 2036 r. Rozwój naszego kraju następuje dynamicznie. Jesteśmy przekonani, że do 2036 r. będziemy mieli CPK i sieć połączeń drogowych.…— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 27, 2023