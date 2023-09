Andrzej Supron szczerze o pomyśle organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich. Ważne słowa legendy, wspomniał swoje przeżycia

W przeszłości Polska starała się o organizację zimowych igrzysk olimpijskich, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz, jak poinformował prezydent Andrzej Duda, będziemy próbować wywalczyć prawo organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Jak można usłyszeć jednak, docelową datą może być rok 2044, czyli w setną rocznicę Powstania Warszawskiego. Czy organizacja w Polsce igrzysk olimpijskich to dobry pomysł? Czy nasz kraj podoła tak wielkiemu wyzwaniu?

Andrzej Supron: Mamy wielkie tradycje olimpijskie

- Nieprawdopodobna informacja – zachwyca się Andrzej Supron. - Jeśli nam by się udało, to byłoby coś cudownego, ale pamiętajmy, że złożenie akcesji niczego jeszcze nie przesądza. Polska ma ogromne tradycje olimpijskie. Zgłaszaliśmy się po zimowe, ale zdecydowało to, że mamy malutkie góry. A co do letnich igrzysk? Stadiony mamy, infrastrukturę też. Jeżeli byśmy wygrali, to będzie to ogromne wyróżnienie i prestiż. To może być święto sportu w Polsce. Pieniądze, za które trzeba zorganizować wielką imprezę to zawsze problem. Pytanie jednak, co jest ważniejsze. Chcielibyśmy Mazurka, polskich zwycięstw – kończy Supron.

