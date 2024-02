Arabowie rzucili się na Cristiano Ronaldo. Wystarczyło, że pokazał nagie sutki!

Cristiano Ronaldo przez wiele lat czarował kibiców na boiskach w Europie. Prawdziwy rozgłos zdobył dzięki bajecznym zagraniom w barwach Manchesteru United. To właśnie tam zapracował na transfer do Realu Madryt, z którym osiągnął największe sukcesy w karierze. 38-letni dzisiaj zawodnik nie myśli jeszcze o emeryturze. Mimo upływającego nieubłaganie czasu pozostaje w wyśmienitej formie, co udowodnił kolejnym roznegliżowanym zdjęciem na Instagramie. Wystarczyło to i kilka słów po arabsku, by wywołać poruszenie w kręgach, które obecnie namacalnie mogą podziwiać boiskowe popisy Portugalczyka, gdyż ten występuje w Al-Nassr.

Karol Świderski zmienia klub! Reprezentant Polski zamienia Amerykę na Europę!

Mocne zdjęcie Cristiano Ronaldo bez koszulki

Cristiano Ronaldo przyzwyczaił już chyba do tego, że lubi chwalić się swoim ciałem. Dość często w mediach społecznościowych można zobaczyć fotki Portugalczyka w negliżu. Doświadczony sportowiec wciąż wygląda jak Adonis i nie ma zamiaru zmniejszać obciążeń. Co najważniejsze - jego ciało również nie ma dość. Takie ujęcia w połączeniu ze słowami w języku arabskim są przepisem na sukces i uwielbienie fanów w regionie, w którym obecnie gra i mieszka Ronaldo.

Co za przemiana Lukasa Podolskiego! Pokazał zdjęcie sprzed dwudziestu lat, a nam opadła szczęka. Obchodzi piękny Jubileusz, zleciało jak bicza strzelił

Cristiano Ronaldo napisał po arabsku

"Wdzięczny za błogosławieństwa" - tak w skrócie można przetłumaczyć instagramowy wpis Cristiano Ronaldo zamieszczony w egzotycznym dla Europejczyków narzeczu. Choć Arabowie słyną raczej z konserwatywnego spojrzenia na świat, to nawet im takie wydanie CR7 nie przeszkadza. Ba, wręcz imponuje! "Zawsze w najlepszej formie", "Absolutnie perfekcyjny" - komentarze tego typu szybko zasypały profil portugalskiego asa piłkarskiego, a sama fotka zgromadziła w ciągu kilkudziesięciu godzin niemal 15 milionów (!) polubień.