Karol Świderski zmienia klub! Reprezentant Polski zamienia Amerykę na Europę!

Przez Grecję i Amerykę do Włoch

Świderski ma za sobą występy w PAOK Saloniki, z którym zapisał w dorobku mistrzostwo i dwa razy sięgnął po Puchar Grecji. Przed dwoma laty zdecydował się na transfer do Stanów Zdjednoczonych. Wybrał ofertę Charlotte FC, nowego klubu w MLS. Dwa lata spędzone w amerykańskim zespole był dla niego owocne. Strzelił w tym okresie w lidze 22 gole, rozegrał 61 meczów. W ubiegłym sezonie był najlepszym strzelcem drużyny.

Debiut w starciu z mistrzem Włoch?

Po zakończonym sezonie wrócił do Polski i dostał zgodę od Charlotte na treningi ze Śląskiem Wrocław. Przyznawał, że chciałbym ponownie zagrać w europejskim klubie. Plan zrealizował. Jak poinformował jego agent Mariusz Piekarski z agencji UNIDOS polski napastnik został nowym graczem Hellas Verona. Świderski będzie wypożyczony. Włoski klub zagwarantował sobie prawo wykupu napastnika kadry. Jego nowy sezon zajmuje w Serie A 16. miejsce i czeka go trudna walka o utrzymanie się we włoskiej elicie. Czy Świderski pomoże w uniknięciu spadku? 4. lutego przed Hellas Verona wyjazdowy mecz z Napoli. Czy kadrowicz zadebiutuje w starciu z mistrzem Włoch na stadionie im. Diego Maradony?

KAROL ŚWIDERSKI W HELLASIE VERONA28-krotny reprezentant Polski 🇵🇱 po 2 latach w @MLS 🇺🇸 wraca do Europy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu do @HellasVeronaFC 🟡🔵Karol, powodzenia na boiskach @SerieA 🇮🇹——#WEAREUNIDOS pic.twitter.com/DQP0b0HHLe— Unidos Football Agency (@UnidosAgency) February 1, 2024

