Zalewski na dłużej w Interze? Włosi są już pewni

Nicola Zalewski miał bardzo udane wejście do Interu Mediolan. Zadebiutował tuż po podpisaniu kontraktu z mediolańskim klubem i wszedł na końcówkę spotkania z AC Milan. W decydującej akcji meczu Zalewski zanotował asystę, dzięki czemu jego zespół zremisował. Bardzo obiecujący początek nie sprawił jednak, że Zalewski stał się z miejsca gwiazdą zespołu. Polak wciąż był rezerwowym, a do tego sporo przeszkodziła mu kontuzja, przez którą stracił parę meczów. O roli Zalewskiego w kadrze Interu najlepiej świadczy fakt, że nie zagrał on ani minuty przeciwko Barcelonie w półfinałach Ligi Mistrzów, choć w rewanżu rozgrywana była nawet dogrywka. Nie znaczy to jednak, że Inter nie wiąże z Polakiem przyszłości.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Jak podaje „Tuttosport” władze klubu już zdecydowały o tym, aby wykupić polskiego pomocnika z Romy. Transakcja ma opiewać na 6,5 mln euro, co nie jest zawrotną kwotą jak na skalę europejską, choć trzeba pamiętać, że Inter w ostatnim czasie nie ma wielkich funduszy na szaleństwa na rynku transferowym. Oprócz tego podano informację, że Inter przedłuży kontrakt z trenerem Simone Inzaghim, co także jest dobrą wiadomością dla Zalewskiego – to właśnie Inzaghi chciał 23-letniego pomocnika w zespole.

Przed Interem, a więc i Piotrem Zielińskim oraz Nicolą Zalewskim, najważniejsze rozstrzygnięcia w sezonie. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Serie A "Nerazzurri" mają 3 punkty straty do SSC Napoli. Pod koniec maja natomiast Inter zagra w finale Ligi Mistrzów z PSG. Później drużynę czeka natomiast wyjazd na Klubowe Mistrzostwa Świata, które rozegrane zostaną w nowej formule.