Iga Świątek zaczyna walkę Roland Garros, a jej rywalką w 1. rundzie będzie Rebecca Sramkova. Polka i Słowaczka zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio zmierzyły się w tegorocznym Australian Open, a Polka bez problemów rozbiła stremowaną Słowaczkę 6:0, 6:2. Iga Świątek może jako pierwsza tenisistka od ponad 100 lat wygrać Roland Garros czwarty raz z rzędu. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Polka jednak musi się koniecznie uporać z problemami mentalnymi, przez które w słabym stylu poległa ostatnio w Madrycie (1:6, 1:6 z Gauff) i w Rzymie (1:6, 5:7 z Collins), w konsekwencji spadła na 5. miejsce w rankingu.

- Po Rzymie miałam dużo czasu, żeby pomyśleć o tym, jak grałam i jakie było moje nastawienie. Skupiłam się na zmianie niektórych rzeczy i na większej intensywności, bo czuję, że nie zaczynam meczów zbyt dobrze - przyznała w Paryżu Iga. - Muszę coś zmienić, żeby mieć w sobie więcej energii, bo ostatnio ciężko mi było zmusić się do tego, żeby szybciej reagować, walczyć o wszystko i biegać do każdej piłki. Zrozumienie tego bardzo mi pomogło, ale bez wątpienia głównym zadaniem, które teraz czeka mnie w meczach, będzie zmiana tego podejścia. Na treningach grałam bardzo dobrze. Mój tenis jest dobry, ale muszę to przełożyć na mecze. Chcę być bardziej pozytywna i odważna - dodała Świątek.

Kim jest Rebecca Sramkova, rywalka Igi Świątek w Roland Garros?

Rebecca Sramkova zajmuje 42. miejsce w rankingu. To ciekawa postać. Urodziła się z poważną wadą wzroku i do dzisiaj niemal w ogóle nie widzi na lewe oko. - Nie wiem, jak to jest mieć dobry wzrok. Próbowałam nosić soczewki kontaktowe, ale niewiele mi pomogły - zdradziła Słowaczka, której karierę przerywały na długo kontuzje pleców, łokcia, barku i stopy.

Do tego doszedł dramatyczny konflikt z jej ojcem, pierwszym trenerem tenisistki. Kiedy Rebecca Sramkova była młodziutka, wziął pożyczkę i zbudował dla niej korty tenisowe, na których mogła trenować. Ich relacje były jednak coraz bardziej napięte. - Kiedy miałam 18 lat, wyrzucił mnie z domu i zerwaliśmy na długo wszelkie kontakty. Musiałam stanąć na własnych nogach - opowiadała słowackim mediom. - Wtedy przekonałam się, że kocham tenis i że zostanę przy nim, nawet gdybym miała umrzeć z głodu. Przez trzy miesiące jadłam ryż, bo nie było mnie stać na inne jedzenie, nie miałam środków do życia. To właściwie cud, że udało mi się o siebie zadbać. Mój ojciec był przekonany, że mi się nie uda. Myślał, że wrócę i będę go błagać – wspominała Rebecca Sramkova.

Dopiero pod koniec 2024 r. odniosła pierwsze poważne sukcesy, wygrywając turniej WTA w Hua Hin i prowadząc reprezentację Słowacji do finału BJK Cup. Imponująca końcówka poprzedniego sezonu pozwoliła jej awansować do Top-50 rankingu. Jej idolką jest Serena Williams.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros 2025?

Mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 1. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 26 maja. Początek meczu Świątek - Sramkova o godzinie 12. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2. Stream online na platformie MAX.

