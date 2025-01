Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Australian Open, a jej kolejna rywalka to Rebecca Sramkova (nr 49 WTA). Słowaczka gra agresywny i ofensywny tenis. Końcówkę poprzedniego sezonu miała bardzo udaną. Wygrała turniej WTA w Tajlandii i poprowadziła reprezentację Słowacji do finału finałów BJK Cup. Awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła, pokonując 3:6, 6:2, 6:2 Amerykankę Katie Volynets. Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w Melbourne ograła Czeszkę Katerinę Siniakovą.

Iga Świątek - Rebecca Sramkova Kiedy mecz 2. runda Australian Open?

Rozstawiona z numerem 2 Iga Świątek nie jest główną faworytką do triumfu w Australian Open. Bukmacherzy wyżej oceniają szanse broniącej tytułu Aryny Sabalenki i Coco Gauff, która niedawno pokonała naszą tenisistkę w finale United Cup. - W United Cup Iga wyglądała bardzo dobrze. Za nią na pewno bardzo trudne miesiące, a do zawieszenia doszła też zmiana trenera, a to zawsze wyzwanie - komentuje Tim Henman, były brytyjski tenisista, obecnie ekspert Eurosportu. - Iga Świątek jest znakomitą zawodniczką, staje się coraz silniejsza fizycznie, a jej praca nóg jest wspaniała. Jednak ważnym elementem, na który zwracam uwagę, kiedy ją oglądam, jest sfera mentalna. Często kluczowy jest u niej poziom stresu, który może sprawić, że nieco się usztywni lub straci koncentrację. Myślę, że to będzie duże wyzwanie, ponieważ ostatnie miesiące z pewnością kosztowały ją dużo nerwów. Dlatego ciekawy jestem, jak będzie się potrafiła skoncentrować w Melbourne, kiedy zacznie się już Australian Open. Jeżeli chodzi o stronę sportową i fizyczną, jest w świetnej formie. Jeżeli będzie potrafiła zachować spokój i odsunąć na bok wszystko, co może ją rozproszyć, z pewnością będzie jedną z faworytek - dodał Tim Henman.

Kiedy Iga Świątek gra w 2. rundzie Australian Open? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 16 stycznia 2025. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek w 2. rundzie. Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

