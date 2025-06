Podolski skierował te słowa do Grosickiego przed Polska – Mołdawia. Wzruszające słowa gwiazdy Górnika Zabrze

To czeka gwiazdę reprezentacji Polski

Już w piątek o godz. 20.45 w Chorzowie reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Mołdawią. Spotkanie to będzie nie tylko elementem przygotowań do eliminacyjnego starcia z Finlandią (10 czerwca w Helsinkach), ale również symbolicznym pożegnaniem Kamila Grosickiego, który po raz 95. i ostatni zagra w narodowych barwach. Selekcjoner Michał Probierz podkreśla, że głównym celem meczu jest przygotowanie fizyczne zespołu do czerwcowego pojedynku o punkty. – Nie zależy mi na debiutach na siłę. Ważniejsze jest zgranie i forma drużyny przed starciem w Helsinkach – zaznaczył.

Wieczór w Chorzowie będzie miał również emocjonalny wymiar pożegnania Kamila Grosickiego. 37-letni skrzydłowy Pogoni Szczecin rozpocznie mecz z opaską kapitańską, grając bliżej ataku. Symbolicznie opuści boisko w trakcie spotkania, żegnany owacjami.

Tuż przed meczem na platformie „X” głos zabrał Lukas Podolski. Pogratulował kariery Grosickiemu w reprezentacji Polski i życzył mu zabawy na boisku.

- Kamil, gratuluję Ci pięknej kariery w reprezentacji Polski. Zawsze pokazywałeś super charakter Na boisku i poza nim. Zasłużyłeś na taki wyjątkowy mecz i fajnie, że masz okazję w ten sposób pożegnać się z kibicami. Niech to będzie dla Ciebie wspaniały wieczór. Ciesz się każdą sekundą tego pożegnania. I do zobaczenia wkrótce na boisku - stwierdził.

O której godzinie mecz Polska – Mołdawia?

Choć Mołdawia (154. miejsce w rankingu FIFA) teoretycznie nie należy do silnych rywali, Polacy mają z nią rachunki do wyrównania – w czerwcu 2023 roku przegrali w Kiszyniowie 2:3, a jesienią zaledwie zremisowali w Warszawie 1:1. – Mamy sobie coś do wyjaśnienia – przyznał Jakub Kiwior, który wystąpił w obu tych spotkaniach.

Mecz towarzyski Polska - Mołdawia został zaplanowany na piątek, 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja na żywo ze spotkania Polska - Mołdawia zostanie przeprowadzona na Sport.se.pl.

Transmisja ze spotkania Polska - Mołdawia rusza o godzinie 20:45. Przedmeczowe studio będzie można oglądać na antenie TVP Sport od 18:45. Mecz dostępny będzie także w TVP 1 od godziny 20:20.