Polska - Mołdawia Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO 6.06.2025?

Piłkarska reprezentacja Polski dzisiaj zagra z Mołdawią towarzyski mecz, w którym Kamil Grosicki pożegna się z kadrą. Znany z szybkości "Grosik" zacznie spotkanie jako kapitan, a potem opuści murawę. Żegnać go będzie m.in. Robert Lewandowski, który ma zjawić się na zgrupowaniu reprezentacji, ale tylko w roli gościa i kibica.

- Wielokrotnie podkreślałem, że każde zgrupowanie w biało-czerwonych barwach, to dla mnie ogromne wyróżnienie i duma. Ten dzień zapamiętam do końca życia. Będzie to wyjątkowy, pożegnalny mecz w reprezentacji Polski - powiedział Grosicki w czasie konferencji prasowej przed meczem Polska - Mołdawia. - Przeżyłem tu wiele pięknych chwil – awanse, kwalifikacje do wielkich turniejów, czyli mistrzostw świata i Europy. Pięknym okresem było EURO 2016 i ćwierćfinał z Portugalią. To było coś pięknego, mogliśmy zajść jeszcze dalej w tym turnieju. Nie potrafię wskazać tego jednego najważniejszego momentu, bo każde zgrupowanie było czymś szczególnym - dodał Grosicki.

Mecz Polska - Mołdawia to dla selekcjonera Michał Probierza również okazja do przetestowania formy piłkarzy. Kilka dni później Biało-Czerwoni zagrają już o punkty eliminacji MŚ w Helsinkach z Finlandią (10.06). Reprezentacja Polski w obu meczach będzie musiała poradzić sobie bez lidera i kapitana. Robert Lewandowski stwierdził, że potrzebuje odpoczynku. Na dodatek kontuzjowany jest Piotr Zieliński i on również nie zagra z Mołdawią.

- Uważam, że naszą siłą musi być zespół. To jest klucz. Lidera nie można wyznaczyć na siłę - drużyna często sama go kreuje - podkreślał trener Michał Probierz. - Nie da się mieć jednego, niezmiennego przywódcy. Są kontuzje, kartki, zawodnicy wypadają. Jeśli będziemy zjednoczeni, wierzę, że możemy osiągnąć nasz cel, czyli pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej - dodał.

Towarzyski mecz Polska - Mołdawia zostanie rozegrany w piątek 6 czerwca 2025 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek meczu Polska - Mołdawia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Mołdawia na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl.

Początek meczu Polska - Mołdawia: piątek, 6 czerwca, godzina 20.45

Transmisja TV na żywo: TVP 1 i TVP Sport

Stream Online: SPORT.TVP.PL

Relacja live, wynik meczu na żywo: sport.se.pl

