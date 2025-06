Polska - Mołdawia: Składy na mecz! Kamil Grosicki zastąpił w tej roli Lewandowskiego

To czeka gwiazdę reprezentacji Polski

Polska - Mołdawia: Robert Lewandowski przyleciał w ostatniej chwili! Przyłapali go

Polska - Mołdawia: Kamil Grosicki kapitanem. Znamy składy na mecz

Reprezentacja Polski szykuje się do kolejnych meczów w tym roku. W piątek 6 czerwca Biało-czerwoni rozegrają sparing na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mecz Polska - Mołdawia będzie przystawką przed spotkaniem z Finlandią o punkty w eliminacjach mistrzostw świata. To także wyjątkowa sytuacja dla reprezentacji. Mecz z Mołdawią będzie pożegnaniem z kadrą Kamila Grosickiego, który, zgodnie z zapowiedziami, ma wystąpić przez 30 minut, a następnie opuścić boisko.

Na około godzinę przed meczem Polska - Mołdawia na profilach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się oficjalny skład desygnowany do gry przez Michała Probierza. Rolę kapitana objął Kamil Grosicki, który wyprowadzi cały zespół na swoje ostatnie spotkanie z orłem na piersi. To właśnie on zastąpił w tej roli Roberta Lewandowskiego.

Kto jeszcze pojawi się na boisku w sparingowym meczu Polska - Mołdawia? Tak prezentuje się cały skład Michała Probierza.

Składy Polski na Mołdawię: Bułka - Skrzypczak, Bednarek, Kiwior - Szymański, Slisz, Moder, Zalewski - Buksa, Grosicki

🆕 SKŁADW takim zestawieniu zagramy z Mołdawią! __#POLMDA 🇵🇱🇲🇩 pic.twitter.com/hvUXG4QIPD— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 6, 2025

O której godzinie mecz Polska - Mołdawia?

Mecz towarzyski Polska - Mołdawia został zaplanowany na piątek, 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja na żywo ze spotkania Polska - Mołdawia zostanie przeprowadzona na Sport.se.pl.

Transmisja ze spotkania Polska - Mołdawia rusza o godzinie 20:45. Przedmeczowe studio będzie można oglądać na antenie TVP Sport od 18:45. Mecz dostępny będzie także w TVP 1 od godziny 20:20.