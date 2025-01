Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

28-letnia obecnie Rebecca Sramkova urodziła się z poważną wadą wzroku i do dzisiaj niemal w ogóle nie widzi na lewe oko. - Nie wiem, jak to jest mieć dobry wzrok. Próbowałam nosić soczewki kontaktowe, ale niewiele mi pomogły - zdradziła Słowaczka, której karierę przerywały na długo kontuzje pleców, łokcia, barku i stopy.

Do tego doszedł dramatyczny konflikt z jej ojcem, pierwszym trenerem tenisistki. Kiedy była młodziutka, wziął pożyczkę i zbudował dla niej korty tenisowe, na których mogła trenować. Ich relacje były jednak coraz bardziej napięte. - Kiedy miałam 18 lat, wyrzucił mnie z domu i zerwaliśmy na długo wszelkie kontakty. Musiałam stanąć na własnych nogach - opowiadała słowackim mediom. - Właśnie przekonałam się, że kocham tenis i że zostanę przy nim, nawet gdybym miała umrzeć z głodu. Przez trzy miesiące jadłam ryż, bo nie nie stać mnie było na inne jedzenie, nie miałam środków do życia. To właściwie cud, że udało mi się o siebie zadbać. Mój ojciec był przekonany, że mi się nie uda. Myślał, że wrócę i będę go błagać – wspominała Rebecca Sramkova.

Dopiero pod koniec 2024 r. odniosła pierwsze poważne sukcesy, wygrywając turniej WTA w Hua Hin i prowadząc reprezentację Słowacji do finału BJK Cup. Imponująca końcówka poprzedniego sezonu pozwoliła jej awansować do Top-50 rankingu (obecnie nr 48 WTA). Jej idolką jest Serena Williams.

- Jestem ambitna i nigdy się nie poddaję - mówi Rebecca Sramkova, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie Australian Open.

Kiedy mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 2. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 16 stycznia 2025. Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

