Iga Świątek - Katerina Siniakova RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Australian Open

Iga Świątek zagra z Kateriną Siniakovą w 1. rundzie Australian Open. Polka i Czeszka na koniec poprzedniego sezonu zagrały ze sobą w finałach Billie Jean King Cup, ale w meczu debla. Górą była Iga Świątek (w parze z Katarzyną Kawą), choć Siniakova to liderka rankingu deblistek. Teraz panie po raz pierwszy zmierzą się w singlu. Za Igą Świątek udany występ w United Cup. Co prawda nie udało się znowu wygrać tego pucharu, bo Polacy ulegli w finale USA (0-2), a nasza gwiazda przegrała z Coco Gauff (4:6, 4:6), ale mistrzyni Roland Garros rozegrała tam kilka znakomitych meczów i sama podkreślała, że United Cup był dla niej świetnym sprawdzianem przed Australian Open.

Świątek - Siniakova NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK meczu Australian Open

Iga Świątek mówiła o tym w czasie konferencji prasowej przed Australian Open. - Rozegrałam kilka emocjonujących meczów, które czasami były nawet za długie. Czuję też, że miałam tam trudne momenty, miałam też łatwe momenty i miałem momenty, w których musiałam pokonać przeciwności. Myślę, że to świetne przygotowanie przed pierwszym Szlemem. Bo na Szlemie każdy walczy do końca i ty też musisz walczyć. Ponieważ robiłam to już w zeszłym tygodniu, myślę, że łatwiej będzie to powtórzyć teraz w najtrudniejszych momentach. Myślę, że jakość mojej gry była również naprawdę fajna. Dało mi to również trochę pewności siebie - podkreślała Iga Świątek.

Na żywo Iga Świątek - Katerina Siniakova Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Katerina Siniakova w 1. rundzie Australian Open. Początek spotkania po godzinie 3.30 w nocy polskiego czasu

