Iga Świątek o atakach na Darię Abramowicz: To mnie obraża, nie zasłużyłam na to!

- Prawda jest taka, że ktokolwiek, kto pracuje w moim zespole, jest wybierany bardzo pieczołowicie. To nie jest tak, że ja podejmuję pochopne decyzje. Daria musiała też udowodnić swoim profesjonalizmem i swoją wiedzą, że zasługuje na miejsce w tym zespole. Jak o kimkolwiek innym byłyby takie rozmowy i takie nagłówki, to myślę, że ich mocno by też to uderzyło i chciałabym ochronić w pewnym sensie mój zespół przed tym - stwierdziła Iga Świątek w najnowszym odcinku serialu "Cztery pory Igi" na Canal+ ONLINE. - Ja zawsze chciałam być niezależna i samodzielna, bo to mi daje siłę w życiu, więc w ogóle takie insynuacje, że to nie ja podejmuję decyzje, które się dzieją w moim teamie, po prostu mnie trochę obrażają i myślę, że nie zasłużyłam sobie na to - dodała Iga Świątek