Ważne słowa Igi Świątek przed Roland Garros! Postawiła sobie cel, to musi koniecznie zmienić

Nie sądzę, żebym potrafiła nie być perfekcjonistą, ale na pewno są sposoby, żeby to trochę bardziej kontrolować. Ostatnio, kiedy popełniałam błędy na korcie, za bardzo się na nich skupiałam. Myślałam, że nad nimi pracuję, ale to było bardziej jak zakotwiczenie w nich, i musiałam sama to sobie uświadomić, choć mój zespół mówił mi, że to się dzieje. Nie wiem, po prostu myślałam, że pracuję nad tym, i że to jest sposób, żeby to robić. Perfekcjonizm był trochę trudniejszy w ostatnich tygodniach, ale szczerze mówiąc, to nie pierwszy raz. To tylko chyba pierwszy raz, kiedy mówię o tym tak dużo, bo wszyscy mnie o to pytają, więc nad tym pracuję. To ciągły proces - stwierdziła Iga Świątek.