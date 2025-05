Dobra koleżanka Igi Świątek kończy karierę! "To była miłość lub nienawiść"

Drogi tenisie,Nadszedł czas, by się pożegnać.Po 15 latach rywalizacji na najwyższym poziomie i ponad 25 latach poświęcania niemal każdej chwili mojego życia, czuję się gotowa, by rozpocząć nowy rozdział.Moja tenisowa podróż nie zawsze była łatwa. Od najmłodszych lat tenis to dla mnie coś więcej niż tylko wygrane czy przegrane. To miłość lub nienawiść. Szczęście lub złość.Mimo to jestem głęboko wdzięczna za tę podróż – za wszystko, co tenis mi dał i za to, jak bardzo pomógł mi stać się silną, pełną pasji, pracowitą kobietą.Ale teraz nadszedł czas na coś innego. Moje ciało i osobiste cele tego potrzebują.To jednak nie koniec – jeszcze nie. Mam przed sobą kilka turniejów.Pierwszy z nich to Roland Garros, u mnie w domu. Mój 14. z rzędu występ tam. I ostatni.Więc do całej mojej tenisowej rodziny, która będzie w pobliżu: spotkajmy się jeszcze raz, by marzyć i walczyć razem.W nadchodzących dniach będzie więcej czasu, by podzielić się tym, co czeka mnie dalej. Na razie chcę się skupić na pełnym przeżywaniu tych ostatnich tygodni jako tenisistka.Dziękuję bardzo za wasze wsparcie. Do zobaczenia wkrótce na korcie.