Fatalne wieści dla Igi Świątek tydzień przez Roland Garros! Czarny scenariusz się sprawdził

Wielkie emocje we Wrocławiu

Jasmine Paolini podbiła Rzym! To zła wiadomość dla Igi Świątek!

Tak zagłosowała Iga Świątek! Wymowny komentarz, zrobiła to w wyjątkowym miejscu!

Iga Świątek po nieudanym występie w turnieju WTA 1000 w Rzymie, który przed rokiem wygrała, straciła 935 punktów rankingowych, co kosztowało ją spadek na piąte miejsce. Ostatni raz tak nisko plasowała się ponad trzy lata temu. Później była tylko wyżej, w tym przez 125 tygodni - po raz pierwszy 4 kwietnia 2022 - otwierała klasyfikację tenisistek. Polka od niedzieli będzie bronić 2000 pkt za triumf w ubiegłorocznym French Open i w razie niepowodzenia w Paryżu może ponownie przesunąć się w dół rankingu.

Aryna Sabalenka prowadzi z dużą przewagą

Mimo także pokaźnej straty punktów, po odpadnięciu w ćwierćfinale, prowadzenie w zestawieniu i wyraźną przewagę nad rywalkami utrzymała Aryna Sabalenka. Dorobek Białorusinki to 10683 pkt. Na drugiej pozycji jest Amerykanka Coco Gauff, którą od liderki dzieli 3820 pkt. Na trzecią pozycję awansowała Amerykanka Jessica Pegula, a czwarta jest najlepsza na Foro Italico Włoszka Jasmine Paolini. W przypadku całej trójki to najwyższe lokaty w karierze. Podobnie jak szóstej Rosjanki Mirry Andriejewej, która wyprzedziła Amerykankę Madison Keys i do Igi Świątek traci 852 pkt.

Spadek Igi Świątek na piąte miejsce oznacza, że będzie rozstawiona z nr 5 w paryskim Roland Garros. Już w ćwierćfinale może zatem trafić na wyżej notowaną rywalkę.

Tak zagłosowała Iga Świątek! Wymowny komentarz, zrobiła to w wyjątkowym miejscu!

Magdalena Fręch utrzymała 25. lokatę, a Magda Linette spadła z 32. na 33. Teoretycznie to pierwsze miejsce, które nie daje rozstawienia w imprezie na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu, ale w przypadku absencji choć jednej wyżej notowanej zawodniczki Polka znajdzie się wśród czołowej "32" i uniknie potencjalnej konfrontacji z najlepszymi już na początku zmagań.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 maja:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10683 pkt

2. (3) Coco Gauff (USA) 6863

3. (4) Jessica Pegula (USA) 6243

4. (5) Jasmine Paolini (Włochy) 5865

5. (2) Iga Świątek (Polska) 5838

6. (7) Mirra Andriejewa (Rosja) 4986

7. (6) Madison Keys (USA) 4674

8. (8) Qinwen Zheng (Chiny) 4368

9. (9) Emma Navarro (USA) 3831

10 (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3641

...

25. (25) Magdalena Fręch (Polska) 1830

33. (32) Magda Linette (Polska) 1581

133.(124) Maja Chwalińska (Polska) 564

143.(146) Katarzyna Kawa (Polska) 518

192.(194) Linda Klimovicova (Polska) 377

346.(349) Gina Feistel (Polska) 180

364.(363) Martyna Kubka (Polska) 168

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie