Tak zagłosowała Iga Świątek! Wymowny komentarz, zrobiła to w wyjątkowym miejscu!

Iga Świątek od czwartku jest już w Paryżu, gdzie trenuje na kortach Rolanda Garrosa, przygotowując się do obrony tytułu. Turniej ruszy za tydzień w niedzielę, a w najbliższy czwartek poznamy turniejowe drabinki. Po triumfie Jasmine Paolini w Rzymie Polka spadnie w rankingu z 2. na 5. miejsce i z takim numerem będzie rozstawiona we French Open.

Iga Świątek głosowała w Paryżu. Tak skomentowała zdjęcie

Iga Świątek w czasie intensywnych przygotowań do Roland Garros nie zapomniała spełnić obywatelskiego obowiązku. W niedzielne popołudnie opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym oddaje głos w wyborach prezydenckich. Zrobiła to z pewnością w Paryżu, miejscu dla niej wyjątkowym. To tam wygrała aż cztery razy French Open - kolejno w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. "Ważne" - tak Iga skomentowała swoje zdjęcie, na którym wrzuca kartę do głosowania. W ten sposób zachęciła rodaków do skorzystania z wyborczego prawa.

Iga Świątek to kolejny słynny polski sportowiec, który oddał już głos w wyborach prezydenckich i pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Poniżej zdjęcie Igi i galeria zdjęć innych gwiazd ze sportowych aren przy urnach wyborczych.

Iga Świątek już zagłosowała ✅📸 Iga Świątek | Instagram | #Wybory2025 | #czasnatenis pic.twitter.com/eAMFFswipp— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 18, 2025