Słynny tenisista o kryzysie Igi Świątek: Jakby czuła na sobie spojrzenia i słyszała szepty

- To też dziwna sprawa. Fissette to ceniony trener z dobrym dorobkiem. Pracował z wieloma zawodniczkami: z Clijsters zdobywał Szlemy, z Lisicki dotarł do finału Wimbledonu i pokonał Serenę, triumfował z Halep w 2014, z Azarenką w 2015, z Kontą doszedł do półfinału Wimbledonu, z Kerber też wygrał Szlema, z Naomi w 2020 to samo - wyliczał Andy Roddick. - Ten facet od 15 lat robi świetną robotę jako trener. To był oczywisty wybór dla Igi, by zatrudnić Fissette’a. A jednak wygląda, jakby ciągle czegoś szukali. Iga to wielka mistrzyni, a Wim też, na trenerskim poziomie. A mimo to ciągle szukają. Taki jest sport – nie ma scenariusza, nie ma gwarancji. Musisz wyjść i zasłużyć na wszystko każdego dnia.