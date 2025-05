Andy Roddick wprost o tym, co spotkało Igę Świątek: „To było brutalne”. Ocenił jej szanse na Roland Garros 2025

Iga Świątek zanim zacznie bronić tytułu mistrzyni Roland Garros, bawiła się świetnie na koncercie Duy Lipy w Paryżu. - To było naprawdę niesamowite. Co za wspaniały koncert! Kolejne wspomnienie do kolekcji - dzieliła się wrażeniami Polka, która w poniedziałek zagra pierwszy mecz. Jej rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova (nr 42).

Iga Świątek może jako pierwsza tenisistka od ponad 100 lat wygrać Roland Garros czwarty raz z rzędu. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Polka jednak musi się koniecznie uporać z problemami mentalnymi, przez które w słabym stylu poległa ostatnio w Madrycie (1:6, 1:6 z Gauff) i w Rzymie (1:6, 5:7 z Collins), w konsekwencji spadła na 5. miejsce w rankingu.

- Po Rzymie miałam dużo czasu, żeby pomyśleć o tym, jak grałam i jakie było moje nastawienie. Skupiłam się na zmianie niektórych rzeczy i na większej intensywności, bo czuję, że nie zaczynam meczów zbyt dobrze - przyznała w Paryżu Iga.

W czasie treningów w Paryżu psycholog Daria Abramowicz i trener Wim Fissette pokrzykiwali na Igę, tak jakby chcieli ją dodatkowo pobudzić i zmobilizować.

- Muszę coś zmienić, żeby mieć w sobie więcej energii, bo ostatnio ciężko mi było zmusić się do tego, żeby szybciej reagować, walczyć o wszystko i biegać do każdej piłki. Zrozumienie tego bardzo mi pomogło, ale bez wątpienia głównym zadaniem, które teraz czeka mnie w meczach, będzie zmiana tego podejścia. Na treningach grałam bardzo dobrze. Mój tenis jest dobry, ale muszę to przełożyć na mecze. Chcę być bardziej pozytywna i odważna - dodała Świątek.

Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?

Poza Igą Świątek w głównych drabinkach Roland Garros są również Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Poniżej rozkład meczów Polaków.

niedziela 25 maja

K. Majchrzak - H. Medjedović godz. 11

poniedziałek 26 maja

I. Świątek - R. Sramkova godz. 12

M. Linette - C. Tauson ok. godz. 19-20

wtorek 27 maja

H. Hurkacz - J. Fonseca

M. Fręch - O. Jabeur

