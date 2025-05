Iga Świątek na koncercie Duy Lipy! Poruszająca relacja, przywołała wspomnienia

- Wciąż pamiętam, jak prawie dziesięć lat temu podróżowałam z jednego turnieju na drugi, a piosenka "Be the One" ciągle była grana w radiu. Cały czas. I uwielbiałam ją. To takie moje pierwsze wspomnienie związane z Duą Lipą. To było naprawdę niesamowite, że wczoraj mogłam zobaczyć Duę na żywo w Paryżu. Co za wspaniały koncert. Kolejne wspomnienie do kolekcji - napisała Iga Świątek.