Świątek, Alcaraz i Sinner spotkali się z tenisowymi władzami! Wysunęli żądania!

O rozmowach w Paryżu poinformował "The National". Grupa dziesięciu wielkich gwiazd WTA i ATP w czwartek rozmawiała z szefami wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema. Jak informowała wcześniej agencja Associated Press, tenisowe gwiazdy już pod koniec marca podpisały wspólnie list do organizatorów czterech największych turniejów, w którym poprosili o osobiste spotkanie z kierownictwem tych zawodów w celu omówienia wyżej wymienionych kwestii. Do rozmów miało dojść w zeszłym miesiącu w Madrycie, ale ostatecznie odbył się w Paryżu. Według informacji "The National" wzięli w nich udział Carlos Alcaraz, Janni Sinner i Casper Ruud z ATP Tour, a także Iga Świątek, Jessica Pegula i Coco Gauff z WTA Tour.

Iga Świątek uczestniczyła w ważnych rozmowach

Zawodnicy domagają się większego udziału w przychodach z turniejów. Chcieliby, aby turnieje wielkoszlemowe wnosiły wkład finansowy do programów socjalnych wspierających zawodników. Domagają się też udziału w podejmowaniu niektórych ważnych decyzji, które mają wpływ na rywalizację i ich samopoczucie podczas turniejów.

Ważne słowa Igi Świątek przed Roland Garros! Postawiła sobie cel, to musi koniecznie zmienić

Organizatorzy turniejów Wielkiego Szlema niemal każdego roku zwiększają swoje zobowiązania dotyczące nagród pieniężnych. W tym roku Roland Garros oferuje łączną pulę nagród w wysokości 56,352 mln euro, co stanowi wzrost o 5,21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nagrody pieniężne będą zwiększane w każdej rundzie, a mistrzowie singla mężczyzn i kobiet zarobią po 2,55 mln euro.

Mats Wilander wierzy w odrodzenie Igi Świątek już w Roland Garros! To będzie kluczowe [WYWIAD]

Kobiety i mężczyźni po raz pierwszy jednoczą się, aby poruszać takie kwestie. Jak twierdzi Jessica Pegula, rozmowy rozpoczęły się kilka miesięcy temu, a ich inicjatorami były członkinie Rady Zawodniczek WTA. Chociaż szczegółowe informacje na temat przebiegu spotkania nie zostały jeszcze ujawnione, "The National" ustalił, że zawodnicy wyślą oficjalne pismo, w którym poproszą tenisowe władze o ustalenie harmonogramu realizacji ich żądań.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie