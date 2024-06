Zapłakana Iga Świątek na koncercie Taylor Swift! Poruszające zdjęcie, wielkie przeżycie

Magda Linette zaatakowana przez hejtera. Wyjaśniła go w jednej chwili. Pikantna riposta polskiej tenisistki

Iga Świątek już w trakcie jednego z ostatnich turniejów wyznała w czasie konferencji prasowej, że planuje pójść na koncert Taylor Swift. Wczoraj wreszcie spełniła swoje marzenie. Amerykańska gwiazda koncertowała na Anfiled w Liverpoolu, więc pewnie właśnie tam liderka rankingu WTA oglądała na żywo swoją ulubioną wokalistkę. Iga Świątek to wielka fanka Taylor Swift. Na konferencjach prasowych po meczach często rozmawiała z dziennikarzami na ten temat, dzieląc się wrażeniami po wysłuchaniu nowych albumów piosenkarki. Teraz była na jej koncercie. "Tak, to było niesamowite. Jesteś wspaniała Taylor Swift" - napisała tenisistka, dzieląc się z fanami wzruszającym zdjęciem z koncertu. Do piersi przyciskała autograf z dedykacją, który dostała od gwiazdy estrady.

Iga Świątek na koncercie Taylor Swift

Iga Świątek ma teraz czas na odpoczynek po triumfie w Roland Garros i bardzo intensywnej części sezonu. Jak dowiedział się od jej zespołu "Super Express" Polka do gry wróci dopiero na londyńskiej trawie Wimbledonu, który rusza 1 lipca. "Iga po niezbędnym odpoczynku, który ciągle trwa, wróci na kort, aby przygotować się do Wimbledonu. Będzie to jedyny turniej na trawie, który zagra w tym roku" - poinformował "SE" zespół Igi Świątek.

I'm dead 🥺Yes, I cried many times during the show.Yes, it was incredible. You are amazing @taylorswift13 🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/JbpRWarbUw— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 14, 2024

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej