i Autor: PZPS/mat. pras. Polskie siatkarki podczas meczu w Koszalinie

Trudne chwile Biało-Czerwonych

Czołowa polska siatkarka zniesmaczona po meczu. „Ani trochę nie jestem zadowolona”

Początek sezonu reprezentacyjnego polskich siatkarek nie wypadł zbyt okazale, bo mimo że wygrały dwa pierwsze mecze, to kibice obserwowali też sporo problemów w drużynie trenera Stefano Lavariniego. Na razie nie ma powodów do wszczynania alarmu, tym bardziej że selekcjoner rotuje mocno składem i posyłał do walki niemal zupełnie inne szóstki.