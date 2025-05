Bartman i Górecka odchodzą z ŁKS-u

Zbigniew Bartman w ostatnim czasie nie narzekał na brak zajęć. W 2023 roku zakończył swoją bogatą karierę siatkarską i dołączył do... freak-fightowej federacji PRIMEMMA. W niej stoczył trzy walki – przeciwko Tomaszowi Hajcie, Błażejowi Augustynowi i Adamowi Modzelewskiemu, z czego wygrał wszystkie trzy. Po raz ostatni pojawił się w klatce w czerwcu 2024 roku, a na początku 2025... wrócił do siatkówki, choć w innej roli, zostając koordynatorem sportowym w ŁKS-ie Commerceconie Łódź. Niespodziewanie pod koniec sezonu przejął on zespół w roli trenera i poprowadził go w dwóch meczach fazy zasadniczej, oraz w fazie play-off. Ostatecznie ŁKS przegrał finał Tauron Ligi przeciwko Developresowi Rzeszów i zdobył wicemistrzostwo Polski. Mimo to Zbigniew Bartman, jak podaje portal Interia Sport, nie pozostanie na swoim stanowisku, ale wciąż nie wiadomo, czy dołączy do jakiegoś innego zespołu i w jakiej roli.

Wzruszające pożegnanie Tomasza Fornala z klubem z Jastrzębia. Siatkarz zwrócił się do kibiców

Co ciekawe, z klubem z Łodzi żegna się także Zuzanna Górecka, czyli prywatnie partnerka Zbigniewa Bartmana. Górecka występowała w ŁKS-ie od 2022 roku, do którego trafiła z... Grota Budowlanych Łódź. Po zakończonym właśnie sezonie 25-latka przeniesie się do Turcji i będzie występowała w Ilbank Voleybol Ankara, który... dopiero co awansował na najwyższy poziom rozgrywkowy w tym kraju.

„Krytyka wyzwala we mnie moc”. Wilfredo Leon zdradził receptę na swój sukces w Polsce