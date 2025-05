Kamil Majchrzak już za burtą Roland Garros. Szybka porażka w trzech setach

Kamil Majchrzak w losowaniu drabinki Roland Garros miał sporo szczęścia, bo Hamad Medjedović zajmuje 74. miejsce w rankingu i wydawało się, że jest to rywal w zasięgu naszego tenisisty, który jest na 96. pozycji. Polak i Serb spotkali się po raz pierwszy. Niespełna 22-letni Medjedović wcześniej nigdy nie awansował do drugiej rundy turnieju Wielkiego Szlema, a najlepszym wynikiem siedem lat starszego Majchrzaka jest trzecia runda US Open 2019.

Mecz Kamila Majchrzaka z Hamadem Medjenoviciem zaczął się od serii przełamań i na początku był wyrównany. Potem skuteczniejszy był Serb, a Polak w ważnych momentach grał słabo. W trzecim secie odrobił straty i miał nawet piłkę setową przy stanie 6:5 i 40:30. Rywal wtedy podjął ryzyko i zaskoczył piotrkowianina mocnym serwisem przy drugim podaniu. W tie-breaku Majchrzak nie miał już za dużo do powiedzenia. Niestety, w przekroju całego spotkania był wyraźnie słabszy.

Kamil Majchrzak popełnił stosunkowo niewiele niewymuszonych błędów - 19. Jednak mało było też w jego grze zagrań wygrywających - 27. Medjedović natomiast nie bał się ryzykować, co przełożyło się na 50 "winnerów" oraz 45 niewymuszonych błędów.

Ile zarobił Kamil Majchrzak w Roland Garros?

Na pocieszenie Kamil Majchrzak zarobił w Roland Garros 78 tysięcy euro. To premia za sam występ w pierwszej rundzie, ale jest to oczywiście kwota brutto, od której trzeba zapłacić we Francji duży podatek. W turnieju singlistów w Paryżu z Polaków pozostał już tylko Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem 30. wrocławianin we wtorek zagra w pierwszej rundzie z Brazylijczykiem Joao Fonsecą.

Wynik meczu 1. rundy singla Roland Garros:

Hamad Medjedović (Serbia) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:3, 6:3, 7:6(7-2).

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie