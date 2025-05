Roddick mocno o tym, co spotkało Świątek

Iga Świątek triumfowała do tej pory czterokrotnie w Rolandzie Garrosie – w 2020 roku oraz w latach 2022-2024. Jeśli wygrałaby w tym roku, to zostałaby trzecią najlepszą tenisistką w historii tego turnieju i pierwszą, która wygrała go cztery razy z rzędu. O obronę tytułu będzie jednak niezwykle trudno, jeśli spojrzy się na obecną formę polskiej tenisistki – ta nie napawa optymizmem, a do tego Polka przystępuje do turnieju jako numer „5” światowego rankingu, więc wcześniej niż zwykle może trafić na najmocniejsze rywalki. Całość podsumowuje trudne losowanie i stosunkowo szybka możliwość trafienia na Jelenę Rybakinę czy... Jelenę Ostapenko, z którą Polka przegrała wszystkie sześć meczów, które rozegrały, z czego dwa w tym sezonie!

Andy Roddick na swoim kanale na portalu YouTube nie ukrywał, że uważa losowanie Polki za bardzo trudne. – To brutalne losowanie. Co dziwne, czasami świadomość trudnego losowania mobilizuje zawodnika. Będzie więc musiała być przygotowana od samego początku turnieju – zauważył od razu Amerykanin. Co ciekawe, mimo że uznał losowanie Igi Świątek za najtrudniejsze ze wszystkich zawodniczek, a nawet... zawodników, to jest przekonany, że Polkę stać na dotarcie do półfinału.

