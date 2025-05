Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros? Wiemy kiedy mecz z Rebeccą Sramkovą!

Iga Świątek zaczyna walkę Roland Garros. Za nami losowanie drabinki, a broniąca tytułu Polka w 1. rundzie zagra ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. W czasie ceremonii losowania Iga Świątek jako obrończyni tytułu udzieliła krótkiego wywiadu na scenie. - Jestem dumna ze swoich osiągnięć tutaj. Mam świetne wspomnienia z poprzednich lat, ale każdy turniej to zupełnie inna historia - stwierdziła Iga. - Ciężko pracuję, żeby zagrać znów swój najlepszy tenis. Na pewno ten sezon miał więcej wzlotów i upadków niż poprzednie lata, ale wiem też, że wciąż potrafię grać. Muszę tylko wymyślić, jak wykorzystać to co umiem w najważniejszych momentach i w najlepszy sposób podczas meczów - dodała.

Kim jest Rebecca Sramkova, rywalka Igi Świątek w Roland Garros?

Iga Świątek i Rebecca Sramkova w Roland Garros zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio zmierzyły się w tegorocznym Australian Open, a Polka bez problemów rozbiła stremowaną Słowaczkę 6:0, 6:2. 28-letnia obecnie Rebecca Sramkova zajmuje 41. miejsce w rankingu. To ciekawa postać. Urodziła się z poważną wadą wzroku i do dzisiaj niemal w ogóle nie widzi na lewe oko. - Nie wiem, jak to jest mieć dobry wzrok. Próbowałam nosić soczewki kontaktowe, ale niewiele mi pomogły - zdradziła Słowaczka, której karierę przerywały na długo kontuzje pleców, łokcia, barku i stopy.

Do tego doszedł dramatyczny konflikt z jej ojcem, pierwszym trenerem tenisistki. Kiedy Rebecca Sramkova była młodziutka, wziął pożyczkę i zbudował dla niej korty tenisowe, na których mogła trenować. Ich relacje były jednak coraz bardziej napięte. - Kiedy miałam 18 lat, wyrzucił mnie z domu i zerwaliśmy na długo wszelkie kontakty. Musiałam stanąć na własnych nogach - opowiadała słowackim mediom. - Wtedy przekonałam się, że kocham tenis i że zostanę przy nim, nawet gdybym miała umrzeć z głodu. Przez trzy miesiące jadłam ryż, bo nie było mnie stać na inne jedzenie, nie miałam środków do życia. To właściwie cud, że udało mi się o siebie zadbać. Mój ojciec był przekonany, że mi się nie uda. Myślał, że wrócę i będę go błagać – wspominała Rebecca Sramkova.

Dopiero pod koniec 2024 r. odniosła pierwsze poważne sukcesy, wygrywając turniej WTA w Hua Hin i prowadząc reprezentację Słowacji do finału BJK Cup. Imponująca końcówka poprzedniego sezonu pozwoliła jej awansować do Top-50 rankingu. Jej idolką jest Serena Williams.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros?

Iga Świątek rywalizację w Roland Garros 2025 zacznie w 1. rundzie, tak jak wszystkie inne zawodniczki. Według informacji Eurosportu mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova zostanie rozegrany w poniedziałek 26 maja. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2. Stream online na platformie MAX.

