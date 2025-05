Makabryczny widok podczas świętowania mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań. Gwiazdor drużyny cały zakrwawiony schodził do szatni

Mecz ze Stalą podsumowaniem sezonu

Ostatni mecz nie miał już wpływu na miejsce w tabeli. Legia uplasowała się na piątej pozycji, co jest ogromnym zawodem, bo celem było odzyskanie mistrzostwa. - Ten mecz był idealnym podsumowanie naszego sezonu w Ekstraklasie - powiedział trener Feio. - Bardzo dobra gra, bardzo dużo sytuacji, a przeciwnik za każdym razem strzelał gole. Musimy uszczelnić bramkę, bo w trakcie sezonu zbyt łatwo było nam strzelić gola - podkreślił.

Nie wiadomo, co będzie z Feio w Legii

W ubiegłym tygodniu władze klubu prowadziły z trenerem rozmowy na temat nowej umowy. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i Portugalczyk dalej będzie pracował w klubie z Łazienkowskiej. Jednak w tym momencie już nie jest to takie oczywiste.

- Dla dobra Legii, dla dobra klubu, który jest ważniejszy od nas wszystkich: rzeczy muszą się wyjaśnić jak najszybciej. Na moment obecny nie mogę powiedzieć, że będę. Jednak nie mogę też powiedzieć, że mnie nie będzie, bo skłamałbym - wyjaśniał Feio.

Żewłakow wspiera trenera Legii

Portugalczyk wyznał także, że wiele w kwestii jego pozostania w Legii robi nowy dyrektor sportowy.

- Jestem wdzięczny za zaufanie i wsparcie Michałowi Żewłakowowi. On mnie chce i walczy o mnie. Czuję to codziennie - podkreślił.

Pekhart jest dumny z gry w Legii

Pod znakiem zapytania stoi zatem przyszłość trenera Feio, ale oficjalnie za to pożegnano trzech piłkarzy. Z Legii odchodzi Tomas Pekhart, z którym nie przedłużono umowy. Czech w ostatnim występie ze Stalą strzelił gola.

- Jestem dumny z tego, co tutaj osiągnąłem - przyznał Pekhart w mediach społecznościowych. - W ostatnich latach widzę, że to nie jest prosta rzecz. Szanuję czas, który spędziłem w tym klubie. To też nie jest łatwe. Od pierwszego momentu czułem się tutaj jak w domu - dodał.

Luquinhas i Kucharczyk odchodzą

W nowym sezonie w Legii nie będzie też grał Luquinhas, który był wypożyczony na rok z Fortalezy. Jednak nie zdecydowano się na wykupienie go z brazylijskiego klubu.

- Luqi ma za sobą najlepszy sezon w karierze - komplementował go Feio. - Po jego odejściu jesteśmy słabsi. Myślę, że zadecydowały warunki finansowe. Przykro, że nie może z nami zostać - tłumaczył.

Zaskoczeniem było to, że na mecz ze Stalą zgłoszony został Michał Kucharczyk, który przed laty odnosił sukcesy z Legią, a ostatnio był graczem rezerw. Wszedł w końcówce i był to jego występ numer 350 w warszawskim klubie, z którego także odchodzi.

Piłkarze Legii remisem 2:2 u siebie ze Stalą Mielec zakończyli sezon. Jednak wciąż nie wiadmo, czy trener Goncalo Feio (35 l.) dalej będzie prowadził stołeczny zespół. Jak zakończy się saga z jego udziałem?

