i Autor: PAWEL SKRABA/SE Kamil Stoch

Urodziny Stocha

Przy tych skokach wszyscy fani Kamila Stocha wstrzymywali oddech! Tak reprezentant Polski wpisywał się do historii

Kamil Stoch to obok Adama Małysza najlepszy polski skoczek narciarski w historii tej dyscypliny. 25 maja jest bardzo ważnym dniem dla utytułowanego zawodnika. Wszystko przez to, że właśnie tego dnia "mistrz z Zębu" obchodzi urodziny. Mimo, że ostatnie sezonu nie były najlepsze w wykonaniu Stocha to wszyscy kibice skoków narciarskich pamiętają tą niezliczoną liczbę osiągnięć, jakie zdobywał 38-latek.