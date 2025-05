Kamil Stoch przerwał milczenie. Nagle padły słowa łamiące serca. To koniec

Tak wyglądały relacje Thurnbichlera z Doleżalem! Stoch wszystko wyjawił, to sprawiało mu problem

Doszło do tarć

Adam Małysz wypoczywa po fatalnym sezonie. Prezes PZN udał się do znanego kurortu

Przed ostatnim sezonem Kamil Stoch zorganizował swój własny sztab pod wodzą Michala Doleżala i odciął się od reprezentacji Thomasa Thurnbichlera, ale zima nie poszła po jego myśli. Jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii skakał zdecydowanie poniżej oczekiwań i nie otrzymał powołania na mistrzostwa świata w Trondheim. Z pewnością był to dla niego trudny sezon, przed którym mierzył się przecież z myślami o zakończeniu kariery. Ostatecznie postanowił dać sobie jeszcze jedną szansę, o czym w szczerej rozmowie z Interią opowiedziała jego żona, Ewa Bilan-Stoch. To ona w listopadzie zeszłego roku zapowiedziała, że Stoch zamierza jeszcze skakać przez dwa lata w "zespole marzeń".

Kamil Stoch podjął już decyzję o zakończeniu kariery! Żona skoczka wszystko ujawniła. Aż opada szczęka po wyznaniu Ewy Bilan-Stoch

Kamil Stoch ogłasza koniec kariery

Pierwszy z dwóch ostatnich sezonów był nieudany, ale przed tym olimpijskim w polskich skokach doszło do wielkich zmian. Posadę głównego trenera stracił Thurnbichler, a zastąpił go Maciej Maciusiak. Nowy trener reprezentacji Polski od razu zapowiedział, że zamierza wzmocnić współpracę ze Stochem i jego sztabem. Wygląda jednak na to, że niezależnie od wyników zimą, trzykrotny mistrz olimpijski podjął już ostateczną decyzję, o czym świadczą jego słowa w rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport.

- Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon - zadeklarował Stoch podczas wywiadu w ramach serii "Oko w oko", który zostanie wyemitowany we wtorek o godzinie 22:35, zaraz po "Sportowym wieczorze".

Wielki powrót w polskich skokach! Nagła wiadomość przed sezonem olimpijskim

Ta rozmowa odbyła się na kilka dni przed powrotem 37-latka (zmieni się to w jego urodziny 25 maja) do treningów. Po sezonie Stoch wraz z żoną udał się w długą wakacyjną podróż, podobnie jak w zeszłym roku. Wtedy po wznowieniu treningów zachwycał trenerów świetnymi skokami, ale jego letnie przygotowania zakłóciła pechowa kontuzja kolana. Miejmy nadzieję, że przed olimpijskim sezonem nie będzie takich perturbacji, a jeden z najlepszych skoczków w historii rozstanie się z ukochaną dyscypliną w szczytowej formie.