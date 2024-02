Michał Skóraś zacznie grać na miarę talentu? Legenda polskiego futbolu wprost o sytuacji kadrowicza w Belgii

Wprowadzał naszego reprezentanta do seniorskiej piłki, ceni w nim konkretną rzecz. „Nawet najmocniejszy przeciwnik go nie peszył” [ROZMOWA SE]

Nie można spisywać go na straty

Wprawdzie ostatnią po wejściu na boisko Skóraś zaliczył asystę, ale tych powodów do zadowolenia w Brugge nie ma zbyt wiele. - Jak na razie zderzył się ze ścianą, ale nie można spisywać go na straty - powiedział Włodzimierz Lubański w rozmowie z portalem TVP Sport. - Jego sytuacja świadczy to o tym, że liga belgijska to nie są łatwe rozgrywki. (...) Gra mało albo nawet bardzo mało, ale Brugge solidnie w niego zainwestował, więc na pewno nadal wiąże z nim nadzieje - przekonywał.

Musi udowodnić, że jest lepszy od pozostałych skrzydłowych

Jednak legendarny napastnik jest optymistą i nie skreśla pomocnika Brugge. - Trudno o optymizm, ale trzeba starać się go poszukać, jeśli chodzi o sytuację Skórasia - stwierdził Lubański w rozmowie z portalem TVP Sport. - Najważniejsze, żeby on sam był w stanie go w sobie wykrzesać. Musi udowodnić, że jest lepszy od pozostałych skrzydłowych - podkreślił były reprezentant Polski.

