Krzysztof Piątek zaczyna nowy początek? Polski napastnik Istanbul BB jest jak..., zaskoczeni?

Ma smykałkę do strzelania goli

Dorobek polskiej gwiazdy Istanbul BB to już dziesięć trafień w lidze tureckiej. Czy w następnych kolejkach potwierdzi dobrą dyspozycję? - Piątek to napastnik, który ma smykałkę do strzelania goli - powiedział Roman Kosecki w niedawnej rozmowie z "Super Expressem". - Procentuje doświadczenie. Byłem przekonany, że w końcu przypomni sobie jak to się robi. Konyaspor to nieprzyjemny przeciwnik, który zawsze gra twardo i zdecydowanie. Trzeba docenić hat-trick na boisku rywala, który przekuł się w trzy punkty. Trzy gole sprawią, że zespół jeszcze bardziej w niego uwierzy, a on przekona do siebie największych niedowiarków. Niech dalej robi, to co umie najlepiej - przekonywał.

Dariusz Dziekanowski w tym upatruje odrodzenie Krzysztofa Piątka. Czy Probierz powinien powołać go na baraże?

Potrzebował czasu, ale już wraca na właściwe tory

Były reprezentant Polski uważa, że Piątek krok po kroku odradza się w Turcji. Jednak czy utrzyma skuteczność na obecnym poziomie, to wiele będzie zależeć od formy kolegów z zespołu Istanbul BB. - Piatek potrzebował trochę czasu, ale teraz wydaje się, że wraca na właściwe tory - analizował Kosecki. - To jest zwierzę pola karnego. Potrafi się znaleźć na polu karnym, wkłada głowę tam, gdzie inni boją się włożyć nogę. Dla mnie to killer. Ale on żyje z podań. Musi być „odczytany” przez drużynę i dobrze przez nią zrozumiany. Jeśli będą mu podawać, to Piątek zamieni ich asysty na bramki - zwrócił uwagę były kadrowicz.

To może być nadzieja reprezentacji Polski. Eksperci nie mają wątpliwości, "Nowy Glik"

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć