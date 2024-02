Zbigniew Boniek apeluje o rozwagę w sprawie tego piłkarza. Były prezes PZPN nie ma wątpliwości

Czy to jest powód, żeby go od razu powoływać do reprezentacji?

Santiago Hezze rozgrywa pierwszy sezon w lidze greckiej. Media pisały o zainteresowaniu jego osobą ze strony m.in. Benfiki Lizbona. Piłkarz ma polskie korzenie, bo z naszego kraju pochodziła jego babcia. Na tej podstawie Argentyńczyk wystąpił o polskie dokumenty. - Nie zapominajmy, że polski paszport otwiera szansę gry we wszystkich ligach krajów Unii Europejskiej - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem Polsatu Sport. - Dlatego menedżerowie Hezze doszukali się, że ma babcię Polkę i wystarali się o polski paszport. Ale czy to jest powód, żeby go od razu powoływać do reprezentacji? - dopytywała legenda polskiego futbolu.

Na grę w kadrze Argentyny nie ma raczej szans

Nie ma się co dziwić reakcji ze strony byłego prezesa PZPN. - Na grę w kadrze Argentyny nie ma raczej szans - zauważył Boniek w rozmowie z portalem Polsatu Sport. - To nie jest tak, że jak ktoś zyskuje polski paszport, to już staje się fantastycznym piłkarzem. Dlatego apeluję o rozwagę, zanim zaczniemy na siłę ciągnąć kogoś do reprezentacji Polski - podsumował Boniek.

