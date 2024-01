Bartosz Slisz podbije Amerykę? Tak na transfer kadrowicza zareagował selekcjoner reprezentacji Polski

Nie ma to jak pewność siebie i dobry nastrój. Czasem wystarczą dwa słowa, nam się ta gadka piłkarza Górnika podoba

Wierzę, że wyjdzie mu to na dobre

Slisz dostał szansę w kadrze, gdy przejął ją trener Michał Probierz. Nowy selekcjoner postawił na zawodnika stołecznego klubu, który w tym roku będzie grał już w Atlancie United. - Bartek trafił do mocnego klubu - powiedział trener Michał Probierz w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka". - Pytał mnie, co myślę o tym transferze. Odpowiedziałem, że w trosce o rozwój, powinien iść tą drogą. Wierzę, że wyjdzie mu to na dobre - wyznał.

Legia zrobiła zaś wzorcowy ruch

Selekcjoner pozytywnie ocenia ruch Slisza jak i warszawskiej drużyny. Uważa, że na przenosinach do MLS polski pomocnik może zyskać. - Legia zrobiła zaś wzorcowy ruch, bo kupiła tego zawodnika z polskiego klubu - analizował Probierz w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka". - Grał dla niej przez cztery sezony, osiągał sukcesy, a teraz sprzedała go jeszcze drożej. Gdyby było więcej takich ruchów w polskiej lidze, dla wszystkich byłoby lepiej - podkreślił szkoleniowiec polskiej kadry.

