Krzysztof Piątek wróci do kadry? Legenda polskiego futbolu zwraca uwagę na ten szczegół w karierze gwiazdy ligi tureckiej

Tułaczka od klubu do klubu

Od początku sezonu Piątek występuje w Istanbul BB. W nowym klubie miał trudny początek, ale przezwyciężył to. Znowu jest skuteczny, co pokazał w wygranym 3:2 meczu z Konyasporem w ostatniej kolejce. Strzelił trzy gole i w dorobku ma już 10 trafień w lidze. - To bardzo pracowity piłkarz - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem Polsatu Sport. - Za szybko poddał się w Milanie. Gdyby wytrwał tam pierwszy kryzys, to znacznie lepiej by na tym wyszedł. (...) Zamiast dalszego rozwoju w Milanie, była tułaczka od klubu do klubu - przypomniał.

Niecodzienna sytuacja w drużynie naszego reprezentacyjnego obrońcy, doszło niemal do rękoczynów. Czy Polak na tym skorzysta?

Jego kariera nie jest powodem do wstydu

Przebudzenie Piątka w Turcji jest ważne w kontekście drużyny narodowej, która w marcu będzie walczyła w barażach. Czy trener Michał Probierz sięgnie po byłego podopiecznego, z którym pracował w Cracovii? - Wydawało się, że Krzyśkowi strzelanie bramek weszło do krwi, a to nie takie proste - tłumaczył legendarny reprezentant Polski na portalu Polsatu Sport. - Na szczęście teraz znowu je strzela. Na pewno Krzysiek nie ma prawa wybrzydzać. Cała jego kariera nie jest powodem do wstydu - podkreślił znakomity polski piłkarz.

Jacek Ziober nie ma zamiaru iść z prądem, mocny apel byłego reprezentanta. „Ludzie, ostudźmy głowy”

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć