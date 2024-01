i Autor: Cyfra Sport Jakub Kiwior

Gorące obrazki z Arsenalu

Niecodzienna sytuacja w drużynie naszego reprezentacyjnego obrońcy, doszło niemal do rękoczynów. Czy Polak na tym skorzysta?

Im bliżej marcowych baraży o EURO 2024, tym pilniej obserwujemy postawę potencjalnych kadrowiczów Michała Probierza w ligowych występach. W minionym roku wiele zastrzeżeń mogliśmy mieć między innymi do gry obronnej Biało-Czerwonych. W styczniu reprezentacyjni defensorzy (oraz ci, którzy do miejsca w kadrze aspirują) grywali regularnie w swych klubach. Z jednym wyjątkiem: niezastąpiony od półtora roku w drużynie narodowej Jakub Kiwior, w Arsenalu wciąż jest rezerwowym, grającym od czasu do czasu „ogony”. Czy jego sytuacja może się zmienić po wtorkowym zamieszaniu u „Kanonierów” po meczu z Nottingham Forest?