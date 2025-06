Legia poznała rywali w Lidze Europy. To on będzie jej trenerem?

Miedź ma wielki apetyt

Już tylko jeden krok dzieli Miedź Legnica od powrotu do piłkarskiej elity. Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock w wielkim finale baraży o awans do Ekstraklasy. Stawka tego spotkania jest ogromna, a emocje sięgają zenitu. Legniczanie sprawili już jedną niespodziankę, pokonując w półfinale faworyzowaną Wisłę Kraków 1:0 na jej terenie. Czy Miedzianka pójdzie za ciosem i przypieczętuje sukces w Płocku? Gospodarze finału, Wisła Płock, również mają za sobą udany półfinał, w którym pokonali Polonię Warszawa 2:1, i z pewnością zrobią wszystko, by to oni cieszyli się z awansu.

Łobodziński: Wszystko wygląda coraz lepiej

Trener Miedzi Legnica, Wojciech Łobodziński, nie ukrywa, że przed finałowym starciem emocje są duże, ale jednocześnie podkreśla dobre przygotowanie swojego zespołu.

- Emocji jest dużo i tak naprawdę wszystko się może wydarzyć - powiedział trener Wojciech Łobodziński, cytowany przez klubowe media. - To będzie jeden mecz, ale mam wrażenie, że wszystko wygląda coraz lepiej i jesteśmy dobrze przygotowani - zapewnił szkoleniowiec Miedzianki.

Klucz do sukcesu z Wisłą Płock?

Szkoleniowiec legnickiej drużyny odniósł się także do niedawnego ligowego starcia z Wisłą Płock, które Miedź rozegrała na stadionie rywala. Tamten mecz, mimo że zakończył się porażką 1:2, był według trenera dobrym prognostykiem. Jednak problemem są urazy zawodników.

- Tu jest klucz do tego, aby zagrać dobre zawody - wyjaśniał Łobodziński, cytowany przez klubowe media. - Mecz, który graliśmy w Płocku kilka dni temu był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Chcielibyśmy to kontynuować, ale oczywiście musimy być bardzo ostrożni - zaznaczył.

Miedź liczy na skuteczność

W meczach o tak wielką stawkę kluczowa jest skuteczność. Trener Łobodziński wierzy, że jego zespół stać na zdobywanie goli w Płocku.

- Musimy stworzyć sobie podobną liczbę sytuacji jak w ostatnim meczu - przekonywał Łobodziński, cytowany przez oficjalny portal Miedzi. - Przy odrobinie precyzji i szczęścia możemy strzelić więcej niż jedną bramkę - prognozował.

Relacja z finału barażu TUTAJ

Zapraszamy do śledzenia relacji z finału barażu: Wisła Płock - Miedź Legnica na sport.se.pl.

