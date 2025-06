i Autor: Cyfrasport Wisła Płock - Miedź Legnica: Relacja NA ŻYWO. Kto awansuje do Ekstraklasy? [LIVE 1.06.2025]

Finał baraży

Wisła Płock - Miedź Legnica: Relacja NA ŻYWO. Kto awansuje do Ekstraklasy? Finał baraży [LIVE 1.06.2025]

Wisła Płock i Miedź Legnica zagrają dzisiaj (1 czerwca) w finale baraży o awans do Ekstraklasy! Po pokonaniu odpowiednio Polonii Warszawa i Wisły Kraków, przyszedł czas na decydujący mecz. Jedna z drużyn będzie dziś świętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, z kolei druga kolejny sezon spędzi w 1. lidze. Kto awansuje do Ekstraklasy? Zapraszamy na relację z meczu Wisła Płock - Miedź Legnica na żywo na Sport.se.pl od godziny 16:30.