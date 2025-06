To tam Ivi Lopez zabrał ukochaną! Co za podróż gwiazdy Rakowa!

Co za urlop!

Legia poznała rywali w Lidze Europy. To on będzie jej trenerem?

Wisła Płock - Miedź Legnica: Relacja NA ŻYWO. Kto awansuje do Ekstraklasy? Finał baraży [LIVE 1.06.2025]

Spis treści

Misiura ciągle chce więcej z Wisłą Płock

W sezonie zasadniczym Wisła Płock zajęła trzecie miejsce, które premiowane było awansem do baraży. Szkoleniowiec płockiej drużyny nie ukrywał, co jest celem dla jego podopiecznych.

- Nie jesteśmy robotami, też mamy uczucia, też mamy lepsze, gorsze momenty - powiedział trener Mariusz Misiura, cytowany przez klubowe media. - Gdy wygraliśmy na Wiśle Kraków, to w szatni powiedziałem, że chcę jeszcze więcej, że musimy dociskać i chcieć więcej. Wygrywamy z Arką, to nie wystarcza, musimy chcieć więcej. Wygrywamy na Miedzi, chcemy więcej. Wygraliśmy z Polonią, ale to nie wystarcza. Musimy dociskać i wygrać znowu w niedzielę - dodał.

Legia poznała rywali w Lidze Europy. To on będzie jej trenerem?

Bramka Pacheco była niesamowita

W półfinale Wisła zmierzyła się u siebie z Polonią Warszawa, która zakończyła rozgrywki na szóstym miejscu. Czarne Koszule prowadziły, ale gospodarze podnieśli się, w doliczonym czasie Dani Pacheco z rzutu wolnego zapewnił zwycięstwo i awans do finału.

- Bramka Pacheco o 19:47 niesamowita - tłumaczył Misiura, cytowany przez klubowe media. - Nigdy nie miałem w szatni tak dobrego piłkarza. Przebywanie z nim na co dzień jest niesamowite - przekonywał.

To tam Ivi Lopez zabrał ukochaną! Co za podróż gwiazdy Rakowa!

Wisła Płock to drużyna z charakterem

Szkoleniowiec docenił wkład Hiszpana, ale nie zapomniał także o innych zawodnikach, których ma do dyspozycji każdego dnia.

- Nigdy nie miałem okazji codziennie pracować z drużyną z takimi charakterami - wyliczał Misiura, cytoway przez klubowy portal. - Którzy są tak oddani dla barw klubowych. Dlatego jeżeli kiedykolwiek, jak będę tutaj pracował i przegramy jakiś mecz, i będziecie atakowali drużynę, to nie pozwolę, żebyście na nich mówili złe słowo. Naprawdę są to niesamowici mężczyźni i tworzą piękną grupę - wyznał.

Adam Buksa nawet tego nie ukrywa, wielki zawód kadrowicza. Reprezentant Polski zmieni klub?

Relacja z finału barażu TUTAJ

Zapraszamy do śledzenia relacji z finału barażu: Wisła Płock - Miedź Legnica na sport.se.pl.

Michał Listkiewicz: Podobno Robert Lewandowski podjął szokującą decyzję... [MIŚ Z OKIENKA]

- Bramka Pacheco o 19:47 niesamowita - tłumaczył Misiura, cytowany przez klubowe media. - Nigdy nie miałem w szatni tak dobrego piłkarza. Przebywanie z nim na co dzień jest niesamowite - przekonywał.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto wygra finał baraży i awansuje do ekstraklasy? Miedź Legnica Wisła Płock

Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin: W Polsce wciąż przepłacamy zawodników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.