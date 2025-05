Tomaszewski emocjonalnie wraca do sprawy Lewandowskiego. „Czy mnie wkurzył? I to bardzo!”

Spis treści

Lewandowski królem strzelców mundialu i tak nie zostanie

Przedwczoraj minęło 40 lat od tragedii na brukselskim stadionie Heysel. Zginęło 40 kibiców, setki zostały ranne. Wszystko działo się na oczach Zbigniew Bońka, który po meczu Juventusu z Liverpoolem wsiadł do małego samolociku, nad ranem przyleciał do Tirany a po południu strzelił zwycięską bramkę dla Polski. Za te kilkanaście godzin "Zibi" zdobył na zawsze szacunek milionów rodaków. Podobno Lewandowski podjął szokującą decyzję po konsultacji z selekcjonerem Michałem Probierzem. Na tej samej zasadzie moja żona zakupiła niedawno złote kolczyki i poinformowała mnie o tym już po wyjściu ze sklepu, ale miłość wszystko wybaczy. W tej sytuacji średnio mnie już interesują strzeleckie wyczyny Lewandowskiego w Barcelonie, to nie moja bajka. Królem strzelców mundialu i tak nie zostanie, nie dogoni Grzegorza Lato, który nigdy nie odmówił gry w koszulce z białym orłem, a wezwany w trybie nagłym przez Kazimierza Górskiego dołączył do drużyny i pomógł wygrać mecz w Bułgarii.

Michał Probierz skomentował nieobecność Lewandowskiego na zgrupowaniu kadry. Zero kontrowersji?

Kończyło się na rozbitym nosie i podartej marynarce

Na kanwie dyskusji Prezydenckiej wybrzmiał temat kibicowskich ustawek. Przypadkowo wciągnięto mnie do tej naparzanki jakbym był Bóg wie kim, a nie skromnym felietonistą świetnej gazety. Ekscesy z udziałem kibiców są stare jak futbol, ale te dawne z udziałem Donalda Tuska i moim przypominały ruchawki pod remizą czy dyskoteką, gdy ktoś poprosił do tańca nie swoją dziewczynę albo krzywo się uśmiechnął. W ruch szły pięści i łokcie, kończyło się na rozbitym nosie i podartej marynarce. Każdy z uczestników znał na pamięć wyniki i składy ulubionego klubu. Dziś jest to bandyterka kompletnie oderwana od sportowych realiów umawiająca się gdzieś na odludziu bez związku z meczem. Taki wytatuowany osiłek nie wymieni nazwiska jednego zawodnika ani faktu z historii klubu, którego barwy hańbi.

Nie ma taryfy ulgowej dla Roberta Lewandowskiego. Kibice ostro o zawodniku Barcelony

Kiedyś w Niecieczy poległa wielka Legia

Bruk-Bet Termalica po raz trzeci w swojej długiej historii awansowała do piłkarskiej Ekstraklasy. Wiele się w tym czasie zmieniło w pięknej wsi nad Dunajcem. Powstały boiska treningowe, akademia, kawiarnia, strefa kibica, przestronne parkingi. Na ostatni mecz przyszło trzy razy więcej ludzi niż liczy populacja Niecieczy. To najlepsza odpowiedż miastowym pokpiwającym sobie z wiejskiego klubu. Wielkie uznanie, szacunek i podziw dla Danuty i Krzysztofa Witkowskich, którzy zapewne nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, ta budowa nie jest zakończona. 9 lat temu w Niecieczy poległa wielka Legia, po trzecim golu dla "Słoników" prezesujący warszawskiemu klubowi Maciej Wandzel poprosił mnie bym go uszczypnął, gdyż "to nie dzieje się naprawdę". Uszczypnąłem!

Zbigniew Boniek uderza w Roberta Lewandowskiego. Nie spodobało mu się to, co zrobił! „Chciałby wydłużyć wakacje”

W Niecieczy nie wyciągają ręki po pieniądze podatników

W przeciwieństwie do Wrocławia czy Gdańska w Niecieczy nie wyciągają ręki po pieniądze podatników, zespół utrzymywany jest za pieniądze właścicieli lokalnej potężnej firmy. Każdy powinien choć raz przyjechać do wsi w gminie Żabno by poczuć się jak u przyjaciół. W Niecieczy nie ma agresji, wulgaryzmów, prężenia muskułów a rowery zaparkowane pod stadionem rozczulają. Ten awans jest nagrodą za pracę organiczną, wciąż u nas niedocenianą. Na powitanie Ekstraklasy zagrał kultowy zespół Perfekt, muzyczna liga mistrzów. Pięknie wykonali przebój "Wszystko ma swój czas" nawiązując do pięknego czasu wiejskiego klubu, którego historia może być inspiracją dla wszystkich, którzy nie boją się marzyć.

Lewandowski nie dotrze na mecze reprezentacji. Ekspert się nie patyczkuje z kapitanem

Podobno Lewandowski podjął szokującą decyzję po konsultacji z selekcjonerem Michałem Probierzem. Na tej samej zasadzie moja żona zakupiła niedawno złote kolczyki i poinformowała mnie o tym już po wyjściu ze sklepu, ale miłość wszystko wybaczy.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien zakończyć reprezentacyjną karierę? Tak Nie Trudno powiedzieć