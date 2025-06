Co za prezent!

Iga Świątek i Elina Switolina znają się doskonale i bardzo się lubią. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Świątek i Switolina grały ze sobą cztery razy, a Polka wygrała trzy z tych spotkań. Jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w tym sezonie w Miami Open i Iga wygrała to spotkanie 7:6, 6:3. 30-letnia Switolina zajmuje 14. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności. Awans do ćwierćfinału Roland Garros wywalczyła, pokonując 4:6, 7:6, 6:1 Jasmine Paolini, ubiegłoroczną finalistkę. W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe.

Iga Świątek pokonując Jelenę Rybakinę, wygrała już 25. mecz z rzędu w Roland Garros. Polka walczy o czwarty z rzędu triumf w tym prestiżowym turnieju, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

Iga Świątek tradycyjnie świętowała urodziny w czasie Roland Garros. Polska mistrzyni w sobotę 31 maja skończyła 24 lata. Najpierw była urodzinowa kolacja w paryskiej restauracji w towarzystwie członków zespołu i ojca, a potem organizatorzy Roland Garros dali jest wielki tort oraz rower w prezencie. Następnego dnia Iga sama sprawiła sobie prezent, awansując do ćwierćfinału i przedłużając nadzieje na piąty już triumf na paryskiej mączce.

Kiedy ćwierćfinał Iga Świątek - Elina Switolina w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany we wtorek 3 czerwca. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.