Dramat piłkarza Nottingham i przykry finał zderzenia ze słupkiem. To było konieczne

Do niefortunnego zdarzenia doszło w 88. minucie meczu, który zakończył się remisem 2:2. Taiwo Awoniyi, walcząc o piłkę dograną z bocznej strefy przez Anthony’ego Elangę, dopadł do futbolówki, jednak nie zdołał jej skierować do siatki. Chwilę później z impetem uderzył w słupek bramki, co zakończyło się groźnym urazem.

27-letni napastnik został natychmiast objęty opieką medyczną jeszcze na boisku. Pomimo wyraźnych oznak bólu i grymasu na twarzy, piłkarz zdołał dograć mecz do końca po wejściu z ławki rezerwowych.

We wtorek klub wydał oficjalny komunikat, potwierdzając skalę kontuzji: „Klub może potwierdzić, że Taiwo Awoniyi przeszedł pilną operację po urazie brzucha odniesionym podczas niedzielnego starcia z Leicester City” – czytamy w oświadczeniu Nottingham Forest.

W trwającym sezonie Awoniyi rozegrał 26 spotkań w barwach Forest, zdobywając jednego gola. Jego drużyna, mająca na koncie 62 punkty, plasuje się obecnie na siódmym miejscu w tabeli, a do zakończenia rozgrywek pozostały już tylko dwie kolejki.