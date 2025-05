Szymon Marciniak znów na międzynarodowej. Poprowadzi kolejne prestiżowe spotkanie

Sędziowanie hitów to dla Marciniaka jest już chleb powszedni – finał mundialu, Ligi Mistrzów, mecz o Superpuchar Europy, a dopiero co... mecz na szczycie w Albanii (o najważniejszych meczach w kraju już nie wspominając). Ostatnio to przecież on prowadził też niezwykle trudny bój o finał Champions League pomiędzy Interem i Barceloną, zakończonym wynikiem 4:3 po dogrywce (7:6 w dwumeczu).

Kolejne zaproszenie

Teraz Marciniaka zaprosiła Grecka Federacja Piłkarska, która powierzyła mu prowadzenie finału krajowego pucharu. W sobotę sędziować będzie mecz OFI Kreta – Olympiakos Pireus.

O nominacji Polaka media informowały już w poniedziałek, jednak dzień później decyzję oficjalnie potwierdziła Grecka Komisja Sędziowska, publikując pełny skład sędziowski.

Marciniak, rzecz jasna, nie poleci do Grecji sam. W rolach sędziów liniowych towarzyszyć mu będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Za system VAR odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski. W składzie zespołu sędziowskiego znajdą się także Grecy – arbitrem technicznym będzie Ioannis Papadopoulos, a w centrum VAR Kwiatkowskiego wspierać będzie Angelos Evangelou.

Finałowa konfrontacja OFI Kreta – Olympiakos Pireus odbędzie się w Atenach 17 maja o godzinie 19:00.