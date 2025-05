Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Jaqueline Cristian. Nasza gwiazda jest zatem już na półmetku drogi do wielkiego finału. Forma Polki po ostatnich niepowodzeniach była sporą niewiadomą i ważne, że udało się wygrać trzy pierwsze mecze. Słynny Mats Wilander przed startem paryskiego turnieju podkreślał, że właśnie początek rywalizacji będzie bardzo ważny dla broniącej tytułu Igi Świątek. - Dla mnie kluczowe będą pierwsze trzy mecze Igi w turnieju. Oczywiście musi je wygrać i niezależnie od tego, jak przejdzie przez te mecze, jeśli dotrze do drugiego tygodnia turnieju, myślę, że będzie bardzo blisko powrotu do swojej dawnej formy, dzięki temu właśnie, że będzie grała w Paryżu, a to dla niej wyjątkowe miejsce - powiedział "Super Expressowi" Mats Wilander, były lider rankingu ATP.

Iga Świątek walczy o czwarty z rzędu triumf w Roland Garris, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek rywalkę w 4. rundzie Roland Garros pozna po meczu Jelena Ostapenko - Jelena Rybakina. Łotyszka i Kazaszka miały pojawić się na tym samym korcie co Polka (Suzanne Lenglen) zaraz po zakończeniu jej meczu z Jaqueline Cristian. Z Ostapenko Świątek ma bilans 0-6,a dwóch z tych porażek doznała w tym sezonie - w Dausze i Stuttgarcie. Bilans Polki z Kazaszką to 4-4. Dwa ostatnie mecze wygrała Iga - w tym sezonie w United Cup i Dausze.

Jedną z tenisistek, które wyprzedziły Igę Świątek w rankingu, jest Jessica Pegula. Amerykanka również zameldowała się w 3. rundzie, a w rozmowie z USA Today Sports została zapytana o szanse Polki na obronę tytułu mistrzyni Roland Garros. To ciekawe, ponieważ oczywiście przez ostatnie kilka lat dominowała na mączce, zawsze była znana jako niesamowita zawodniczka na tej nawierzchni - stwierdziła Jessica Pegula. - Mam na myśli, że w zeszłym roku wygrała Madryt, Rzym i French Open, a to szalona statystyka. Wiem, że może w tym roku nie miała takich samych wyników. Jednak to wymaganie zbyt wiele, by robiła dokładnie to samo, co poprzednio. Gdy zaczynasz dużo wygrywać, robi się problem, bo ludzie oczekują więcej. A nie jest łatwo po prostu powtórzyć naprawdę dobre wyniki. Dlatego to będzie interesujące. Myślę, że to jej najniższe rozstawienie od dłuższego czasu. To oznacza, że może wcześniej wpaść na kogoś z czołowej czwórki rozstawionych w drabince. Myślę, że wciąż jest faworytką ze względu na to, jak dobrze grała w tym turnieju przez tak długi czas. Jednak myślę, że teraz jest o wiele więcej faworytek niż w ostatnich kilku latach na mączce - dodała Amerykanka

Kiedy Iga Świątek gra następny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros zagra w niedzielę 1 czerwca. Czekamy na plan gier i godzinę meczu (poznamy ją w sobotę). Transmisje TV z Roland Garros na Eurosporcie 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie